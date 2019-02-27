РИАМО – 27 фев. До конца текущего года в подмосковном Реутове будет завершена пятилетняя программа по ремонту подъездов, в сферу действия которой попали подъезды всех 374 многоквартирных домов города, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В течение 2019 года мы полностью завершим обновление подъездов во всех 374 многоквартирных жилых домах, а в 2020 году пойдем на «второй круг» ремонта: начнем обновлять подъезды, которые были обустроены в самом начале выполнения программы «Мой подъезд», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, силами управляющих компаний в подъездах ремонтируют полы, обновляют плиточное покрытие, заменяют почтовые ящики, монтируют провода, ремонтируют оконные блоки, проводят другие работы.

По словам Каторова, в 2018 году ремонт был проведен в 271 подъезде 73 домов, ровно столько же подъездов осталось обновить в текущем году. После завершения этих работ программа «Мой подъезд» в городе будет полностью завершена на год раньше планового срока.

Ремонт финансируется из средств областного бюджета, бюджета города и управляющих компаний. В соответствии с Жилищным кодексом, подъезды обязаны ремонтировать каждые пять лет.