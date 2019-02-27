РИАМО - 27 фев. По факту конфликта между малолетними девочками в школе на западе Москвы проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, в одной из школ района Дорогомилово произошел конфликт между девочками-ученицами третьего класса.

«Несколько детей получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, где после осмотра отпущены домой. В настоящее время жизни и здоровью девочек ничего не угрожает», – сказала Иванова.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила собеседник агентства.