РИАМО - 27 фев. Москва вошла в пятерку популярных российских городов и курортов России для семейного отдыха с детьми, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Совместный рейтинг городов и курортов подготовлен накануне Международного женского дня по данным броней отелей и апартаментов для семейного проживания c детьми за прошедший год.

«Санкт-Петербург, Москва и Казань, курорты Сочи, Анапа и Ейск в Краснодарском крае, Ялта и Евпатория в Крыму, а также Кисловодск и Пятигорск в Ставрополье входят в первую десятку городов России по популярности для семейного отдыха с детьми», – говорится в сообщении.

Экскурсионные семейные поездки с детьми по городам России бронируют на период от трех дней в Казани до пяти дней в Санкт-Петербурге и тратят на семейное проживание от 2,9 тысяч рублей в сутки в Санкт-Петербурге до 3,7 тысяч в Москве. Самые длительные экскурсионные туры, в среднем, на пять дней, совершают в Санкт-Петербург.

Семейный отдых на российских курортах бронируют на период от шести дней в Пятигорске до 10 дней в Евпатории и тратят на проживание в отеле от 1,6 тысяч рублей в сутки в Кисловодске до 2,8 тысяч в Ялте.

Дешевле всего жилье обходится семьям на курортах Кавказских Минеральных Вод (1,6 тысяч рублей в сутки), а также в Евпатории и Ейске (2 тысячи рублей).