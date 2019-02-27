РИАМО – 27 фев. В каждом регионе России планируют создать центры непрерывного развития профессионального мастерства для педагогов, сообщила в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Мы планируем, что в каждом регионе будут созданы центры непрерывного развития профессионального мастерства, аккредитационные центры, которые будут доступны для любого педагога и для любого руководителя школы. Я считаю, что наряду с работой над системой учительского роста мы должны четко понимать, что каждый из учителей не менее одного раза в три года должен получать профессиональную переподготовку», – сказала Васильева.

В среду в доме правительства Московской области проходит совещание по реализации национального проекта «Образование», в нем участвуют более 700 человек из Центрального федерального округа – педагоги, директора школ и представители региональных органов управления образования. Московскую область на совещании представляет первый заместитель председателя правительства Подмосковья – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.