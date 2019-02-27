РИАМО - 27 фев. Благодаря формированию городских округов на территорий районов в Московской области удалось сократить число муниципальных служащих с 2014 года в два раза, сообщила журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.



«На 2014 год насчитывалось более 16 тысяч муниципальных служащих. На данный момент муниципальных служащих чуть более 8 тысяч», - сказала Нагорная.



Она отметила, что те лица, которые ранее эффективно выполняли работу муниципального служащего, остаются работать в территориальных управлениях.



По ее словам, при формировании городских округов расширяется сеть МФЦ.



«Так как работа организована достаточно давно (по формированию городских округов - ред.), об этом говорил и губернатор в своем обращении, о том, что экономия составляет более 3,5 миллиардов рублей в год. При общим экономическом состоянии - 3,5 миллиарда рублей в год направляются естественно на улучшение качества жизни в муниципальных образованиях, на строительство социальных объектов и на иные необходимые нужды», - добавила Нагорная.