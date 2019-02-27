РИАМО – 27 фев. В подмосковном Реутове стартовал первый этап восстановления дорожного покрытия после осенне-зимнего периода, сообщил в среду глава городского округа Станислав Каторов.

«Дал поручение в течение недели начать ямочный ремонт литым асфальтом тех мест, где в результате перепада температур появились выбоины. Выявленные дефекты будут ликвидированы на улицах Ленина, Гагарина, Юбилейный проспект, съезде с Носовихинского шоссе на Молодежную и в других местах», – сказал глава муниципалитета.

Он напомнил, что в течение 2019 года в программу комплексной реконструкции в Реутове вошли улицы Строителей, Советская, Гагарина и Парковая.

По данным Реутовского информагентства, в 2018 году в городском округе Реутов прошла капитальная реконструкция трех городских улиц — Комсомольская, Новая и Молодежная. В общей сложности там заменили свыше 25 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на протяжении двух километров.