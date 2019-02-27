РИАМО – 27 фев. К июлю текущего года объем инвестиций в новую Москву перешагнет планку в 1 триллион рублей, из них около 80% – деньги инвесторов и 20% – деньги из бюджета города, сообщил журналистам в среду руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«К июлю мы перешагнем цифру в один триллион рублей инвестиций. Из них львиная доля, это около 80%, деньги инвесторов и 20% – деньги города. Это пока 1/5 часть, но потом городская составляющая будет снижаться и инвест деньги будут увеличиваться. Сейчас мы идем опережающими темпами по строительству, поэтому город вкладывает 1/5 часть денег, позже это будет 1/7», – сказал Жидкин.

Он добавил, что общий потенциал инвестиций территории до 2035 года составит более 7 миллиардов рублей.