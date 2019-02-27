РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 фев. Жителям подмосковного Королева дадут разъяснения по тарифам вывоза мусора по новой системе обращения с отходами 2 марта, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В Королеве 2 марта, как и во всех муниципалитетах Подмосковья, пройдет день разъяснения тарифов. Жители города смогут задать свои вопросы специалистам министерства ЖКХ Московской области, МосОблЕИРЦ, регионального оператора и начальнику управления дорог, благоустройства и экологии городской администрации Ивану Студеникину. Пройдет прием по адресу: город Королев, улица Октябрьская, дом №4», – говорится в сообщении.

День разъяснения тарифов начнется в 11:00. Также 2 марта в управляющих компаниях Королева пройдут дни открытых дверей, на которых жители смогут задать все вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

С начала текущего года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами – раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). Правительством Московской области утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО. С этого года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «Обращение с ТКО».

Переход осуществлен на двухконтейнерную систему сбора ТКО: во дворах и домовладениях на специально оборудованных контейнерных площадках установлены разноцветные серые и синие баки-контейнеры со специальной маркировкой: с бананом для «мокрых» (органических) отходов и с бутылкой для сухих отходов. Данные мероприятия направлены на то, чтобы как минимум вдвое уменьшить объемы захоронения ТКО.

В регионе сегодня ведется интенсивная работа по строительству новых современных комплексов и заводов по переработке отходов. Три современных комплекса по сортировке и переработке ТКО уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных прудах.

Всего в Московской области до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще 9 предприятий по переработке ТКО, в том числе с применением технологии глубинной сортировки.

Кроме того, в течение нескольких лет будет построено 4 ультрасовременных завода по термическому обезвреживанию отходов и с попутной выработкой электроэнергии.