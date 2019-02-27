РИАМО – 27 фев. До 2024 года включительно в России продолжат строить школы, сообщила в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Первое и очень важное, что касается инфраструктуры, мы продолжаем строить школы. Это направление развития региональной сети. Помните, что мы начали строительство с 2016 года и достаточно успешно. Здесь главная задача министерства – помочь обновить инфраструктуру так, чтобы можно было решать содержательные наши задачи. И самое важное – строительство школ, новых школ продлится на протяжении шести лет до 2024 года включительно», – сказала Васильева.

По ее словам, особое внимание уделяется новым школам в сельской местности.

«Из 42 тысяч школ 26 тысяч школ – это сельские. И мы должны сделать все, чтобы наши ребята, которые обучаются в сельских школах, могли получить такое же качественное и доступное образование, как и дети, живущие в больших городах», – сказала Васильева.

В среду в доме правительства Московской области проходит совещание по реализации национального проекта «Образование», в нем участвуют более 700 человек из Центрального федерального округа, это педагоги, директора школ и представители региональных органов управления образования. Московскую область на совещании представляет первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

«Мы участвуем в восьми из восьми возможных национальных проектов, которые ведет министерство просвещения. Для Московской области это очень важно, в зале присутствуют руководители территорий, начальники управлений образования, директора школ», – сказала Забралова.