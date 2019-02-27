РИАМО – 27 фев. До 2024 года включительно в России продолжат строить школы, сообщила в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева.
По ее словам, особое внимание уделяется новым школам в сельской местности.
«Из 42 тысяч школ 26 тысяч школ – это сельские. И мы должны сделать все, чтобы наши ребята, которые обучаются в сельских школах, могли получить такое же качественное и доступное образование, как и дети, живущие в больших городах», – сказала Васильева.
В среду в доме правительства Московской области проходит совещание по реализации национального проекта «Образование», в нем участвуют более 700 человек из Центрального федерального округа, это педагоги, директора школ и представители региональных органов управления образования. Московскую область на совещании представляет первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.
«Мы участвуем в восьми из восьми возможных национальных проектов, которые ведет министерство просвещения. Для Московской области это очень важно, в зале присутствуют руководители территорий, начальники управлений образования, директора школ», – сказала Забралова.
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