РИАМО - 27 фев. В текущем году в новой Москве улучшится транспортная доступность и в два раза увеличится количество станций метро, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Транспортная доступность в новой Москве была около 60 минут в 2017 году, в 2018 году уже было 40 минут, в этом будет 37. Станций метро раньше не было. В прошлом году их было четыре, в этом будет восемь», – сказал Жидкин.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой в километрах на квадратный километр было 0,41 в 2017-м, в 2018-м – 0,52, а в 2019-м будет 0,55, добавил он.

По его словам, в 2019-м году в новой Москве увеличится обеспеченность населения социальными объектами – 95%. Обеспеченность населения рабочими местами вырастит до 93%.