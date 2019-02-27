РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Сотрудники полиции подмосковного Подольска раскрыли два разбойных нападения в период с 19 по 26 февраля, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В период с 19 по 26 февраля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За данный период было раскрыто: два разбойных нападения, два грабежа, одна кража, », – говорится в сообщении.

Также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД на территории городского округа было раскрыто три тяжких преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которых изъяли более 8 граммов наркотических средств.

Помимо этого, за данный период зафиксировали, что один несовершеннолетний ушел из дома. На текущий момент его местонахождение установлено.