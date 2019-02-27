РИАМО - 27 фев. На юго-востоке столицы в районе Печатники совместное застолье мужчин закончилось ссорой, в результате которой один из участников осколком бутылки порезал двух мужчин, пострадавших госпитализировали, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о ранении поступило по адресу: улица Шоссейная, дом 1А. В реанимационное отделение госпитализировали двоих пострадавших – безработного мужчину 1974 года рождения из Тверской области и безработного мужчину 1985 года рождения из Ставропольского края.

«Двадцать шестого февраля в 07:15 по адресу: улица Шоссейная, дом 3 <…> задержан гражданин 1992 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что 25 февраля в 23:30 по адресу: улица Шоссейная, дом 1А, после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, осколком бутылки нанес данные ранения пострадавшим, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».