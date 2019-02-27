РИАМО – 27 фев. Власти Подмосковья системно работают над улучшением инвестиционного климата в регионе, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе роуд-шоу инвестиционного потенциала региона в Токио.

В среду состоялась встреча посла России в Японии Михаила Галузина с заместителем председателя правительства Подмосковья в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«Хотел бы рассказать, почему Московская область будет надежным партнером для вашего бизнеса. Сегодня Подмосковье формирует примерно 5% валового национального продукта РФ. ВРП Московской области составляет 54 миллиарда долларов. Мы планомерно работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата», – сказал Хромов.

Он отметил, что Московская область в 18 раз больше Москвы, при этом всего в Московской агломерации проживает более 30 миллионов человек. Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой, высоким потенциалом рабочих кадров, высокими показателями жилищного строительства, развиваются программы по строительству гостиниц и офисов.

«Московская область традиционно находится в лидерах, а где-то занимает первое место в рейтингах экономической активности и в привлечении инвесторов на свою территорию в Московской области три специальные экономические зоны, а также две технико-внедренческие зоны – Дубна и Фрязино», – пояснил Хромов.

Он уточнил, что при этом Подмосковье будет бесплатно готовить специалистов для новых производств, а также создавать инфраструктуру.

«Для любого инвестора, приходящего в Московскую область, мы бесплатно готовим специалистов. Если вы решите создать производство в любой отрасли, будет проведена работа по адаптации программ обучения, чтобы к моменту запуска производства специалисты из Подмосковья были бесплатно обучены», – заключил Хромов.