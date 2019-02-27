РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В подмосковном Подольске выдворили за пределы РФ троих иностранцев за нарушение миграционного законодательства, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на прошлой неделе сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан.

«В частности, проверили четыре места концентрации иностранных граждан, по результатам которых составили 61 административный протокол за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории РФ, незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ, проживание без регистрации и другим. Судом было вынесено три решения об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Всего в Подольске на прошлой неделе вынесли административные штрафы на общую сумму более 70 тысяч рублей.