РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. В подмосковном Подольске вынесли 7 постановлений за невыдачу билетов в автобусе маршрута №57, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница подмосковного Подольска написала на портал жалобу на невыдачу билета в общественном транспорте. Она отметила, что водители на маршруте №57 «Подольск-Домодедово» обманывают граждан, пробивают не те станции, списывая деньги с карты по полному тарифу вместо городского.

«В ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» рассмотрели данное обращение. Перевозку пассажиров по данному маршруту осуществляет ООО «Домтрансавто» по регулируемым тарифам», – сказал замдиректора ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» Анатолий Милькин.

Он добавил, что в ходе проверок указанного маршрута зафиксировали нарушения правил перевозок пассажиров на общественном транспорте. Пассажирам не выдавали документы, подтверждающие оплату проезда. Также пассажирам не предоставили возможности безналичной оплаты с использованием единой транспортной карты.

По словам Милькина, в подмосковном Подольске вынесли 7 постановлений за невыдачу билетов в автобусе №57.

Он отметил, что единая транспортная карта и ее приложение на банковской транспортной карте принимаются для оплаты проезда на общественном транспорте по маршрутам регулярных перевозок всеми перевозчиками в соответствии с законом Московской области. В случае, если терминалы оплаты не работают, то перевозчики должны оказывать услугу перевозки без взимания платы за проезд с предоставлением проездного билета. При этом транспортное средство считается технически неисправным и подлежит замене.