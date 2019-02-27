РИАМО - 27 фев. В городском округе Истра сотрудники полиции раскрыли присвоение более 7 миллионов рублей, выданных женщиной личному водителю на приобретение нового автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, женщина заявила в полицию о присвоении денежных средств ее водителем. Сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей. По подозрению в совершении противоправных действий оперативники задержали 39-летнего мужчину.

«Злоумышленник, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства, которые были предназначены для приобретения автомобиля, и распорядился ими по своему усмотрению», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Мужчину поместили под домашний арест.