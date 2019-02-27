РИАМО - 27 фев. С момента присоединения ТиНАО к территории старой Москвы здесь строится по 10 социальных объектов в год, в этом году будет построено более 20 таких объектов, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«При строительстве соцобъектов мы работаем в положительной динамике из года в год. На сегодня у нас построено уже 67 объектов. Летом будет семь лет как присоединили новую Москву, получается, что в год у нас по 10 объектов. Большое количество для такой территории, но мы наращиваем строительство, в 2019 году планируем построить более 20 объектов», – сказал Жидкин.

Он добавил, что в 2019 году на территории новой Москвы построят шесть детских садов, 15 школ, три поликлиники и пять пожарных депо.

Всего в 2019 году в ТиНАО планируют ввести более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, более 1,7 миллиона квадратных метров от этого числа – жилые помещения. В 2017 году на территории новой Москвы было введено 2 миллиона квадратных метров недвижимости, в 2018 году – 1,7 миллиона квадратных метров.