РИАМО - 27 фев. Строительство детской поликлиники в столичном районе Южное Медведково на улице Полярная планируют завершить в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Специалисты Мосгосстройнадзора проверяют устранение ранее выявленных нарушений на строительстве детской поликлиники на северо-востоке Москвы. На объекте возводятся монолитные конструкции третьего этажа. За ходом строительства и устранением нарушений по качеству выполненных монолитных работ установлен контроль», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Строительство ведется за счет городского бюджета с апреля 2018 года и завершится в этом году. Поликлиника площадью свыше 8 тысяч квадратных метров рассчитана на 320 посещений в смену. Планировка помещений включает несколько специализированных зон и обеспечит оптимальные условия для работы сотрудников и пребывания пациентов.

Здание и прилегающую территорию приспособят для комфортного и беспрепятственного передвижения детей с ограниченными физическими возможностями. Источник финансирования – городской бюджет.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам поликлиники на Полярной улице привлекаются специалисты центра экспертиз, которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.