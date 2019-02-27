РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 фев. Клинико-диагностическая лаборатория в Королеве начнет работать в конце лета текущего года, в 2020 году она будет обслуживать не только Королев, но и соседние города, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В среду в Королеве прошло выездное совещание проектного офиса по вопросам ремонта учреждений здравоохранения. Копцик вместе с главным врачом горбольницы и своими заместителями проверил ход ремонта лаборатории, который уже почти завершен. Они осмотрели операционный блок и реанимацию.

«Уже несколько лет в городе идут масштабные преобразования, и первое, что мы начали делать – это ремонт городской больницы. Объектов здравоохранения без ремонта, к счастью, становится все меньше, но работы еще много. Ремонт в лаборатории, которая станет одной из самых крупных в регионе, уже практически завершен, начинается закупка оборудования. Потом его нужно будет установить и пройти лицензирование. К концу лета лаборатория начнет работать», – сказал Копцик.

В текущем году лаборатория будет работать только для организаций Королева, а с 2020 года начнет обслуживать учреждения в Мытищах, Щелково, Щелковском районе, Фрязино, Лосино-Петровском – всего 34 адреса. В новой лаборатории будет работать система ЛИС (лабораторно-информационная система), которая значительно упростит сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных.

В ближайших планах ремонт корпуса «В», роддома, поликлиник в микрорайонах Текстильщик и Костино. На эти объекты уже готова проектно-сметная документация. Обновление всех городских учреждений здравоохранения планируется завершить в ближайшие три года.

В центральном корпусе больницы установлен новый компьютерный томограф и рентген-аппарат, после ремонта корпуса работа обследования здесь будут проводить круглосуточно. В больнице Королева больше двух лет не было своего томографа, и жителям приходилось пользоваться услугами частных клиник.