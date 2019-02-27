РИАМО - 27 фев. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Воскресенском районе проходит в рамках муниципальной программы «Жилище» за счет средств областного бюджета, в 2018 году были приобретены 15 благоустроенных однокомнатных квартир на сумму свыше 32 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В материале отмечается, что в течение последних нескольких лет квартиры этим ребятам предоставляются только в первичном жилом фонде. При имеющейся норме предоставления 27 квадратных метров, закупаются однокомнатные квартиры большей площади от 37,2 квадратного метра и больше в рамках, предусмотренных бюджетом денежных средств.

«Предоставленные жилые помещения находятся в разных микрорайонах города. Там есть вся современная инфраструктура. В шаговой доступности – детские сады, школы, торговые центры, магазины. Все квартиры с качественным ремонтом, укомплектованы необходимой сантехникой, электроплитами, оборудованы приборами учета и оснащены противопожарной сигнализацией», – говорится в сообщении.

В этом году необходимо обеспечить благоустроенным жильем 19 молодых местных жителей из этой категории. Бюджетом Московской области на эти цели предусмотрено 40,3 миллиона рублей. Этой важной работой занимаются профильные подразделения администрации и специалисты Воскресенского управления опеки и попечительства.