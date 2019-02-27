РИАМО - 27 фев. Сергиево-Посадский муниципальный район внес законодательную инициативу формирования на его территории городского округа, также еще пять районов находятся в процедуре принятия решения о формировании городских округов, сообщила журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

«Сергиево-Посадский муниципальный район внес законодательную инициативу в Московскую областную думу о формировании на его территории (городского округа – ред.). Таким образом, если депутаты Московской областной думы примут такой закон, то на территории Московской области останется шесть муниципальных районов», – сказала Нагорная.

Она отметила, что в настоящий момент в процедуре принятия решения о формировании городского округа находятся Воскресенский, Пушкинский, Раменский, Лотошинский и Волоколамский районы.

«Ленинский район на данный момент у нас не выдвигал никакой инициативы об объединении», – добавила Нагорная.