РИАМО – 27 фев. Десант подмосковных медиков проведет прием детей в городском округе Озеры 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Так, 28 февраля, в четверг, специалисты Московского областного консультативно-диагностического центра для детей проведут выездной прием в городском округе Озеры. Медики планируют осмотреть 120 маленьких пациентов», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что в работе десанта принимают участие главные детские специалисты областного Минздрава и ведущие врачи областного консультативно-диагностического центра: педиатр, кардиолог, невролог, эндокринолог, ортопед, оториноларинголог, психолог, аллерголог-иммунолог и логопед – в общей сложности девять специалистов.

«Для нас важно повышать доступность медицинской помощи, в том числе – для детского населения. Такие мероприятия позволяют охватить вниманием наших ведущих детских врачей даже самые отдаленные территории и при необходимости направить детей на лечение в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и МОКДЦД», – дополнил Матвеев.

Министр подчеркнул, что проект «Десант детских врачей» реализуется с 2016 года. За это время специалисты осмотрели почти 3,5 тысячи маленьких пациентов, из которых порядка 300 отправили на углубленное обследование и лечение.