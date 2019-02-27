РИАМО – 27 фев. Московская область лидирует среди субъектов РФ по созданию благоприятных условий для работы зарубежных инвесторов, сообщил посол России в Японии Михаил Галузин в ходе роуд-шоу инвестиционного потенциала Подмосковья в Токио.

В среду состоялась встреча посла России в Японии с заместителем председателя правительства Подмосковья Вадимом Хромовым в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«Очень широко российские регионы в последнее время представлены в Японии. Такое расширение связей между субъектами РФ и японскими префектурами ощутимо способствует расширению деловых контактов, в таком контексте миссия Московской области – внести мощный вклад в построение экономических связей между предпринимательскими сообществами России и Японии. Хотел бы особо подчеркнуть, что Подмосковье – один из самых передовых регионов нашей страны, который является лидером по созданию благоприятных, комфортных условий для работы зарубежных инвесторов, внедрения механизмов государственно-частного партнерства», – сказал Галузин.

Он отметил, что Подмосковье вносит существенный вклад в улучшение инвестиционного климата России. Галузин подчеркнул, что очень важно совместными усилиями сделать так, чтобы бизнес-сообщество обеих стран эффективно использовали имеющийся потенциал.

«Я очень рассчитываю, что сегодняшняя презентация Московской области – это только первый шаг в наступившем году. Мы продолжим активную работу по ознакомлению японского бизнеса с экономическим торговым и инвестиционным потенциалом», – резюмировал посол России в Японии.