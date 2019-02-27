РИАМО – 27 фев. Налоговые поступления от доходов физических лиц Московской области за прошлый год выросли на 29 миллиардов рублей, сообщила в среду руководитель УФНС России по Подмосковью Екатерина Макарова.

В среду в УФНС России по Московской области под председательством Макаровой состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2018 год и основным задачам на текущий год.

«По налоговым доходам также отмечается рост поступления. Наибольший прирост обеспечен по налоговым доходам с физических лиц - почти на 29 миллиардов рублей, или на 13,7%. По налогу на прибыль организации - более чем на 10 миллиардов рублей, или на 6,5%. По налогу на добавленную стоимость - на 5 миллиардов рублей, или на 2,3%», - сказала Макарова на расширенном заседании.

Она отметила, что в прошлом году удалось сохранить положительные темпы роста поступлений НДС.

«Одним из факторов определяющий положительную динамику поступления НДС является повышение эффективности федерального контроля с применением программного комплекса АСК «НДС-2». В результате налогоплательщиками самостоятельно уточнены налоговые обязательства и исправлены расхождения на сумму 46 миллиардов рублей», - добавила Макарова.

По ее словам, сумма налога, возмещение которого было признано налоговыми органами необоснованными, составила более 800 миллионов рублей.