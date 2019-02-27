РИАМО - 27 фев. В столичном районе Косино-Ухтомский снесли незаконную пристройку к гаражам, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Завершены демонтажные работы и снос незаконной пристройки к зданию гаража по адресу: улица Большая Косинская, владение 18Д, строение 3», – говорится в сообщении.

Незаконную пристройку возвели без разрешительной документации и при отсутствии документов на землю.

«Органами исполнительной власти оперативно приняты меры по ликвидации самостроя и пресечению незаконного использования земельного участка», – поясняется в материале.

В настоящее время нарушение устранено и земельный участок освобожден от незаконной постройки.