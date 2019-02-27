РИАМО - 27 фев. Здание с земельным участком под гостиницу на Пятницкой улице выставили на аукцион через единую торговую площадку Москвы, стартовая сумма лота составит 142,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«На электронный аукцион выставлено двухэтажное здание площадью 1 тысяча квадратных метров и земельный участок площадью 1,8 тысячи квадратных метров по адресу: Пятницкая улица, 14 строение 13. По условиям сделки, будущий покупатель должен провести на объекте ремонтно-реставрационные работы и открыть гостиницу», – отмечается в сообщении.

Лот включен в перечень объектов культурного наследия и представляет собой флигель городской усадьбы Чернцовой-Варгиных-Барановых XVIII-XIX веков. Стартовая сумма лота составит 142,3 миллиона рублей.

«Исторический центр города, центр деловой и туристической активности - локация объекта идеально подходит под гостиницу премиум-класса, офисы или апартаменты. Для бизнеса наиболее интересно перепрофилировать это здание под апартаменты на продажу, возможно с сервисным обслуживанием. Тогда цена здания будет вполне интересной», – полагает руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев.

Заявки принимаются до 15 марта. Торги пройдут 21 марта 2019 года.