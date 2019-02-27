РИАМО – 27 фев. Специалисты не нашли взрывные устройства в двух торговых центрах в подмосковных Мытищах, сообщения о которых ранее поступили в полицию, передает ТАСС.

Ранее неизвестный сообщил о минировании обоих учреждений.

«Из ТЦ «Июнь» было эвакуировано 350 человек. В ТЦ «Красный кит» эвакуацию решили не проводить. Взрывных устройств нигде найдено не было», - отмечается в сообщении.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве и Подмосковье. Все эти сообщения оказались ложными.