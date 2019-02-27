РИАМО – 27 фев. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов дал поручение проинспектировать места установки контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов и в случае необходимости установить дополнительные емкости для сбора мусора.

«В Реутове каждый из 180 дворов уже оборудован специальными контейнерными площадками, установлены 98 емкостей синего цвета для «сухих» отходов, около 300 – для «смешанного» мусора. Лично контролирую своевременность их вывоза. Дал указание по установке дополнительных контейнеров в тех местах, где накопление бытовых отходов идет быстрее», – написал Каторов на своей странице в Instagram.

Также глава Реутова поручил совместно с региональным оператором отработать более частый вывоз контейнеров для исключения их переполнения.

Каторов напомнил, что с 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами. На специально оборудованных контейнерных площадках установлены разноцветные серые и синие баки-контейнеры: серого цвета для «мокрых» и органических отходов, синего – для сухих отходов, подлежащих переработке.

Правительством Московской области утверждены новые предельные единые тарифы, в платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО».

По данным Реутовского информагентства, средний рост платы в едином платежном документе в Подмосковье не превысил 2,5 %, а для пенсионеров и льготных категорий граждан предусмотрены скидки при оплате услуги вплоть до полного освобождения от платежей.