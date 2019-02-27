РИАМО - 27 фев. С 2014 года количество городских округов на территории Московской области увеличилось с 36 до 58, в настоящее время в Подмосковье насчитывается семь муниципальных районов, сообщила журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

«С 2014 года на территории Московской области находилось 36 городских округов и 36 муниципальных районов. К 2019 году на территории Московской области находится 58 городских округов и семь муниципальных районов», - сказала Нагорная.

Она отметила, что в Московской области инициаторами формирования городских округов на территории районов выступают органы местного самоуправления.

«Наше управление оказывает сопровождение, отвечая на вопросы местного сообщества, но инициатива всегда исходит от органов местного самоуправления. Инициаторами формирования городских округов, как правило, выступают либо главы районов, либо советы депутатов муниципального района», - добавила Нагорная.

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