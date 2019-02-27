РИАМО – 27 фев. По предписанию Госадмтехнадзора Подмосковья порядка 29 участков уличного освещения восстановили в области за неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках ежедневной надзорной деятельности инспекторы Госадмтехнадзора Московской области контролируют качество освещения общественных пространств в муниципалитетах региона. За неделю по предписаниям сотрудников надзорного ведомства приведено в порядок 29 участков линий уличного освещения.

«Наибольшее количество нарушений устранили в городском округе Озеры, а также в Дмитровском городском округе и Пушкинском районе. За исключением одного объекта в Озерах, где нарушение устранили в момент осмотра территории, по остальным объектам ответственные организации приняли меры только после штрафных санкций», – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство также реагирует на сообщения жителей Подмосковья в соцсетях по вопросам освещения. Так, за неделю были проведены проверки по 7 сигналам от людей, сетующих на неисправное освещение. По всем из них были приняты меры, освещение восстановлено.