РИАМО - 27 фев. Новую детско-взрослую поликлинику в столичном районе Замоскворечье введут в эксплуатацию в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Новая детско-взрослая поликлиника появится в центре Москвы в районе Замоскворечье по адресу Большой Строченовский переулок, владение 23А. Ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован в 2019 году. В настоящее время выполнено более 70% фасадных и отделочных работ, продолжается устройство внутренних инженерных систем», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену для взрослого и детского населения. Общая площадь объекта составит 8,4 тысячи квадратных метров.

В детском отделении поликлиники разместятся блок процедурных выходного дня, педиатрическое отделение, отделение детей грудного возраста, отделение здорового ребенка, кабинеты специалистов, блок кабинетов функциональной диагностики, отделение восстановительного лечения, дневной стационар.

Взрослое отделение включает в себя терапевтическое отделение, кабинеты специалистов, блок кабинетов функциональной диагностики, отделение восстановительного лечения, дневной стационар.

Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства перемещения маломобильных групп появятся лифты, пандусы, тактильные, визуальные и световые указатели.

«Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи», – заключил Бочкарев.