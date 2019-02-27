РИАМО - 27 фев. На время закрытия станций «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии метро у станции «Тропарево» пассажирам будут раздавать горячий чай, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В воскресенье, 3 марта, для пассажиров временно закроют станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии в связи с присоединением нового участка линии к действующей сети метрополитена. Поезда будут курсировать только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме «красная» ветка возобновит работу 4 марта в 5:30.

«В день закрытия Московский метрополитен организует раздачу горячего чая у «Тропарево». Также здесь и около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснить порядок работы общественного транспорта», – отмечается в сообщении.

О предстоящих изменениях в работе метро на станциях разместят плакаты, а на эскалаторах и в поездах будут звучать аудиообъявления. Порядок во время закрытия обеспечат сотрудники УВД на Московском метрополитене и инспекторы службы безопасности.