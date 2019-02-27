РИАМО - 27 фев. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели первые подснежники, их обнаружили в Теневом саду возле главного входа, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Это первые подснежники в Москве в 2019 году. Гости «Аптекарского огорода» смогут наблюдать их цветение вплоть до конца апреля, в середине которого откроются XIX Весенний фестиваль цветов и сезонный магазин растений и декора Plantarum на свежем воздухе.

«В 2018 году подснежники появились в саду 21 марта, в 2017-м – 20 февраля, в 2016-м – 13 февраля, в 2015-м – 24 февраля, а в 2014-м – аж 13 января из-за резкого потепления в столице. Тогда был установлен абсолютный исторический рекорд аномально раннего цветения этого растения», – говорится в сообщении.

В марте 2017 года единственный в России официальный питомник подснежников «Первоцвет» в Сочи подарил «Аптекарскому огороду» более 1,5 тысяч подснежников, спасенных из-под бульдозера.

«В ближайшее время подснежники также расцветут на участке с папоротниками. Призываем наших дорогих посетителей начать активную фотоохоту и делиться снимками первоцветов в социальных сетях», – рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

На территории «Аптекарского огорода» произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью.