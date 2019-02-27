РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили более 500 нарушений правил дорожного движения на территории горокруга за прошедшую неделю, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«За прошедшую неделю (с 19 по 26 февраля – ред.) по линии ОГИБДД в Подольске при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено более 500 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Также сотрудниками ГИБДД было выявлено 165 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств, а с улиц округа эвакуировали более 50 автомобилей. Сумма назначенных штрафов составила более 240 тысяч рублей.

В материале отмечается, что за прошедшую неделю на территории Подольска произошло 213 дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал.