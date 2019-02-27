РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Детский сад на 340 мест в микрорайоне Красная горка Подольска планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2020 года, его строительство будет осуществляться за счет бюджета муниципалитета, сообщил заместитель главы администрации горокруга по строительному комплексу Петр Гапонов на встрече с жителями.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих домов, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11, поликлинику. Однако в настоящее время ими построено девять домов, а расселено только 14. Администрация Подольска ежемесячно проводит встречи с жителями микрорайона и застройщиками, на которых рассказывает, как обстоят дела с решением проблем по долгостроям. Очередная встреча состоялась 26 февраля.

«Детский сад не достроила компания «Диском». Когда здание окончательно передадут в муниципальную собственность, для его достройки можно будет использовать бюджетные средства. Ожидаем, что где-то 20-25 марта администрация горокруга получит регистрационный документ на здание детского сада. В настоящее время готовимся к тому, чтобы начать обследование и проектирование объекта, а также поиску подрядчика для достройки и ввода здания в эксплуатацию. Детский сад планируем ввести в эксплуатацию в 2020 году, будем бороться, чтобы это произошло уже во II квартале», – сказал Гапонов.

У застройщиков имеются юридические обязательства по строительству соцобъектов, которые в ближайшее время будут снимать через суд. Так как у «Дискома» нет средств на достройку, а дошкольное образовательное учреждение необходимо, ранее глава горокруга Подольск дал поручение о проработке вопроса о достройке данного детсада за счет бюджета Подольска, на эти цели направят около 80 миллионов рублей, затем их компании придется компенсировать.