РИАМО – 27 фев. Экономическое сотрудничество между японскими компаниями и Подмосковьем имеет высокий потенциал, сообщил вице-президент РОТОБО Сигэру Ямадзоэ в ходе роуд-шоу инвестиционного потенциала Московской области в Токио.

В среду состоялась встреча посла России в Японии Михаила Галузина с заместителем председателя правительства Подмосковья Вадимом Хромовым в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«По данным статистики в начале месяца (февраля – ред.) экономика России выросла на 2,3%, это превышает прогноз правительства. Среди 85 регионов России Московская область занимает второе место после Ямало-Ненецкого Автономного округа (по индексу промышленного производства – ред.). Московская область значительно лидирует в этом направлении. Особенно приятно, что мы принимаем делегации такого успешного региона Экономический обмен между Московской областью и Японией развивается стабильно, но учитывая потенциал области, он может развиваться еще», – сказал Ямадзоэ, открывая роуд-шоу инвестиционного потенциала Подмосковья в Токио.

Он отметил, что в регионе есть индустриальные парки с готовой инфраструктурой, там уже работают японские компании. Помимо этого, Московская область регулярно проводит бизнес-встречи и роуд-шоу.

«В этом году презентация пройдет не только в Токио, но и в Саппоро, Нагоя», – заключил Ямадзоэ.