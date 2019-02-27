РИАМО - 27 фев. Представители Воскресенского молодежного парламента встретились с депутатами Московской областной думы Евгением Аксаковым и Алексеем Мазуровым, которые рассказали о своей работе в думских комитетах, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Также в ходе встречи депутаты высказали мнение о деятельности молодежных парламентов, которые во многом являются кузницей кадрового резерва для исполнительной и законодательной власти разных уровней.

«На встрече, в которой также участвовали руководители района, зашла речь о том, что молодым парламентариям важно заниматься общественной, публичной деятельностью. Пробовать себя в разных ее ипостасях, взаимодействовать с исполнительной и законодательной властью, чтобы в результате найти свое призвание и стать полезным обществу», - отмечается в сообщении.

Молодые активисты задавали волнующие их вопросы.

«Ваше время счастливое - вы можете пробовать и искать себя в чем-то, что вам интересно. Это - одна из самых притягательных и важных сторон юности. И другой плюс работы в молодежном парламенте – поучаствовать в деятельности властных структур. Это достаточно важный и серьезный опыт, расширение кругозора, круга общения и так далее», - подчеркнул на встрече с молодыми активистами Воскресенского района Мазуров.