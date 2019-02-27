РИАМО – 27 фев. В Мытищах из двух торговых центров эвакуируют людей после звонка неизвестного о минировании зданий, передает в среду ТАСС.

«Анонимные сообщения о минировании поступили в ТЦ «Красный кит» и ТЦ «Июнь», которые расположены в Мытищах. Туда направлены экстренные службы. Проводится эвакуация», – говорится в сообщении.

В последние недели в ряд московских и подмосковных ТЦ и различных учреждений поступили сообщения о минировании. Нигде взрывные устройства не были обнаружены.