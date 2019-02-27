РИАМО – 27 фев. В столичном районе Бирюлево в 2022 году появится новый спортивный комплекс, земельный участок площадью 0,4 гектара выставлен на городские торги, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Инвестор сможет построить на нем объект спортивного назначения – ФОК, спортивный комплекс или дворец спорта. Участок расположен в промышленной зоне «Ленино» в районе Бирюлево Восточное. Общий строительный объем будущего объекта строительства должен составить 8 тысяч квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что город оказывает поддержку бизнесу, инвестирующему в социальные проекты.

«Поэтому начальный размер годовой арендной платы за земельные участки, на которых планируется строительство школ, клиник, культурных и спортивных центров, определен в размере 1,5% от кадастровой стоимости, что значительно ниже рыночной стоимости участков. В Бирюлево Восточное инвестору предлагается приобрести участок для строительства спортивного комплекса, начальная цена объекта составляет 310 439, 95 рублей», – дополнил он.

По результатам торгов с инвестором будет заключен договор аренды на 3 года 2 месяца, по истечении которого он обязуется выполнить все строительные работы.