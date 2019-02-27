РИАМО - 27 фев. Сервис «Яндекс.Еда» начал принимать заказы на напитки из McDonald's, с доставкой можно заказать разливные соки, газированную воду, а также горячие напитки – чай и кофе, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«В Москве количество точек сети McDonald's, из которых можно заказать доставку разливных напитков, выросло с 20 до 120. Также новая возможность появилась в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе и Воронеже. Количество городов будет расти», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы напитки приезжали в целости, используются крышки без прорези для питья, а стаканы надежно фиксируют в специальных подставках и закрепляют в термосумке, которая удерживает тепло.

Быстрая доставка – залог того, что кофе не успеет остыть в пути. Сейчас среднее время доставки заказов из сети McDonald's составляет 30 минут. Это лучший показатель на рынке, отмечается в материале.

«Яндекс.Еда» – это сервис для заказа готовых блюд домой или в офис из ближайших кафе и ресторанов. Появился в феврале 2018 года после покупки компании Foodfox. Позже к нему присоединился еще один сервис доставки – Uber Eats. Сегодня к «Яндекс.Еде» подключилось уже более 8 тысяч ресторанов, а за декабрь 2018 года было выполнено более 1 миллиона заказов.