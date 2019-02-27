РИАМО - 27 фев. Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 2 марта в связи с работами по развитию инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В предстоящие выходные железнодорожники проведут работы по прокладке тоннеля для будущего подземного перехода на новом строящемся остановочном пункте «Северянин», который в перспективе соединит Ярославское направление со станцией «Ростокино» Московского центрального кольца.

«Второго марта из расписания выведут ряд пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями «Мытищи», «Болшево», «Монино», «Фрязево», «Пушкино», «Сергиев-Посад» и «Александров», – говорится в сообщении.

Также у некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, добавляется в материале.

Следить за расписанием пригородных электропоездов можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».