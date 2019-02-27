РИАМО - 27 фев. В 2019 году крупными энергокомпаниями, работающими на территории Подмосковья – АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК», планируется произвести капитальный ремонт 1,8 тысячи километров воздушных и кабельных электросетей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«В программу также включены работы по ремонту 1,3 тысячи единиц электрооборудования, в том числе силовых трансформаторов и 1647 трансформаторных и распределительных подстанций», – отмечается в материале.

Кроме того, в этом году энергетиками будет продолжена работа по расчистке просек вблизи прохождения воздушных линий электропередачи. Объем запланированных работ – более 4,8 тысячи гектаров. Это позволит снизить риски нарушения электроснабжения потребителей региона в ходе прохождения осенне-зимнего периода. А также вместо устаревшего неизолированного провода будет устанавливаться современный СИП.

«Своевременное проведение ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, уменьшать вероятность возникновения аварий на объектах электросетевого хозяйства, вовремя подготовить энергетический комплекс к успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.