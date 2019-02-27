РИАМО - 27 фев. Двое подростков остаются в больнице после конфликта в общеобразовательном учреждении столицы, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер ГУ МВД России по Москве.

«Двадцать шестого февраля в 15:00 поступило сообщение о конфликте несовершеннолетних в одном из общеобразовательных учреждений Москвы. Двое после оказания помощи отпущены домой, двое остаются под наблюдением медиков», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент причины конфликта устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой примут соответствующие решения.