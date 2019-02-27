РИАМО – 27 фев. В Московской области подвели итоги конкурса детских рисунков «Краски единства» на тему «Горжусь защитниками Отечества!», говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

Мероприятие провело региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). В конкурсе приняли участие ученики Щелковской гимназии и средней школы Звездного городка. В своих работах дети рисовали символы победы: ордена, пятиконечную звезду, голубя, георгиевскую ленточку, цветы, солдат и военную технику. Также они изображали своих прадедов, героев-победителей.

«Такие мероприятия направлены на патриотическое воспитание наших детей. Судя по рисункам, дети немало знают о войне и защитниках Отечества. За это большое спасибо стоит сказать их родителям и, конечно, учителям. Не зная истории, невозможно осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее», – сказал член регионального штаба ОНФ Александр Руденко.

Ученица школы Звездного городка Мария Ланина нарисовала своих прадедушек, которые служили в различных войсках (ракетных, ВМФ и ВВС) и принесли победу стране. А самый маленький участник – шестилетний Дмитрий Корбула, ученик этого же учебного заведения, нарисовал танк Т-34. Эта военная машина внесла большой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Победителей конкурса определили в разных возрастных категориях. Работы оценивали профессионалы и почетные жители города, ветераны боевых действий. Лучшие рисунки разместили на светодиодных экранах в учебных заведениях, в учреждениях социальной защиты и на уличных цифровых экранах Щелковского городского округа.