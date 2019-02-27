РИАМО - 27 фев. В воскресенье, 3 марта, для пассажиров временно закроют станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии в связи с присоединением нового участка линии к действующей сети метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Работы специально проведут в выходной день, когда пассажиропоток на станциях минимален. В указанный период поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ», – говорится в сообщении.

В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу 4 марта в 5:30.

Во время закрытия двух станций работники подключат необходимое оборудование юго-западного участка к действующей сети метро. Открытие новых станций – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов, которые смогут экономить на поездках до часа в день. После открытия нового участка до «Коммунарки» на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% – на «Теплый Стан» и «Рассказовку», на 15% – на «Бунинскую аллею».

Во время закрытия участка Сокольнической линии между станциями «Юго-Западная» и «Саларьево» будут курсировать автобусы КМ с остановками у «Румянцево» и «Тропарево». Из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе при движении в сторону центра автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро «Румянцево» на остановке «Дудкино».

Жители Новой Москвы смогут доехать до БЦ «Румянцево», если проедут на автобусе КМ до «Тропарево» и сделают пересадку в сторону области. При движении от «Тропарево» в сторону области автобусы КМ будут останавливаться рядом с метро.

В день закрытия станций метрополитена для проезда в аэропорт «Внуково» рекомендуется пользоваться автобусами: № 32 – от станции «Рассказовка» и № 611 – от станций «Юго-Западная» и «Тропарево» вместо автобуса № 911, который курсирует от станции «Саларьево».