РИАМО - 27 фев. Одна из ведущих мультиформатных розничных компаний России – X5 Retail Group – в 2018 году начала сотрудничать с 94 новыми поставщиками из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Девяносто четыре новых поставщика из Московской области вошли в Х5. Это те предприниматели, кто смог выдержать жесткий конкурентный отбор и предложить лучший в своей нише товар в соотношении «цена и качество», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Всего в магазинах X5 представлена продукция более 5,6 тысячи поставщиков, 1427 из которых появились в прошлом году.

Как отмечается в материале, новые производители пополнили ассортимент преимущественно в «свежих» категориях (молочной и мясной гастрономии, рыбной продукции, овощей и фруктов), а также бакалее и других.

По итогам 2018 года доля местных производителей в ассортименте торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в Московском регионе превышает 20%.

«Торговые сети, ведущие деятельность на территории Московской области всегда должны быть нацелены на выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с производителями и уделять особое внимание локальным поставщикам, стремясь обеспечить максимальное присутствие их продукции в магазинах. Такое тесное взаимодействие предоставляет местным производителям широкий канал сбыта их товаров, а покупателям – разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам», – заключил глава областного Минсельхозпрода.