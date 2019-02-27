РИАМО – 27 фев. Единовременные денежные выплаты получат спортсмены, представлявшие Москву в составе сборных команд России и ставшие призерами и чемпионами летних юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе, следует из распоряжения, размещенного на официальном сайте мэра столицы.

«В соответствии с законом города Москвы от 15 июля 2009 года №27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»: осуществить единовременные выплаты спортсменам, представлявшим город Москву в составах спортивных сборных команд Российской Федерации и завоевавшим звания чемпионов или призеров III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года в городе Буэнос-Айресе (Республика Аргентина)», – говорится в документе.

Как следует из данных документа, члены спортивных команд, завоевавшие звания чемпионов получат по 200 тысяч рублей, серебряные призеры – по 150 тысяч рублей. Обладателям бронзовых наград вручат по 100 тысяч рублей.

Помимо этого, денежные премии получат и представители тренерского штаба.