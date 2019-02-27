РИАМО – 27 фев. Минсельхоз не поддержал инициативу Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению российского продуктового эмбарго от 2014 года, чиновники согласились, что включение в перечень запрещенных товаров целых групп продуктов может подорвать стабильную работу предприятий и привести к перебоям с поставками, пишет в среду газета «Коммерсант».

Власти могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго при введении новых антироссийских санкций.

«Предложение ФТС по расширению перечня товаров, подпадающих под действие российского продуктового эмбарго, в Минсельхозе признали нецелесообразным. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова на прошлой неделе с участием глав крупнейших отраслевых объединений. В их числе – руководители Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза, Союза производителей соков и другие», – поясняется в статье.

Власти РФ ввели продуктовое эмбарго 7 августа 2014 года как ответную меру на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. Изначально эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С августа 2015 года в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016 года – Украина. Запрет распространяется на ряд мясных и молочных продуктов, рыбу, овощи, фрукты, орехи и соль.

Сегодня в постановлении правительства РФ о введении продуктового эмбарго товарные позиции прописаны до определенного знака таможенного кода. Но две недели назад стало известно, что исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов предложил Минсельхозу заменить перечень конкретных товаров в документе на список целых продуктовых групп.

В службе объясняли меру необходимостью исключения возможности импорта в РФ запрещенных продуктов путем их декларирования с использованием кодов «товаров прикрытия». Из-за инициативы под угрозой запрета оказались, в частности, испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона. Кроме того, предложение ФТС ограничивало импорт пищевых ингредиентов.

В Минсельхозе согласились, что предложение ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания. Конкретизировать последствия инициативы там не стали. При этом в Минсельхозе добавили, что этот вопрос требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества.

По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, предложение ФТС могло привести и к запрету на ввоз в страну посадочного материала для разведения лосося. Продукция импортируется в живом виде в трюмах судов и никаким образом не может служить «прикрытием» для провоза запрещенных товаров.

Источник издания в пищевой компании отметил, что в текущем виде предложение таможенной службы нежизнеспособно. При этом, само появление инициативы по расширению перечня подпадающих под эмбарго товаров может вызвать волну обсуждения этой идеи уже на более высоком уровне.