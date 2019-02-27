РИАМО – 27 фев. Минсельхоз не поддержал инициативу Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению российского продуктового эмбарго от 2014 года, чиновники согласились, что включение в перечень запрещенных товаров целых групп продуктов может подорвать стабильную работу предприятий и привести к перебоям с поставками, пишет в среду газета «Коммерсант».
Власти могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго при введении новых антироссийских санкций.
Власти РФ ввели продуктовое эмбарго 7 августа 2014 года как ответную меру на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. Изначально эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С августа 2015 года в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016 года – Украина. Запрет распространяется на ряд мясных и молочных продуктов, рыбу, овощи, фрукты, орехи и соль.
Сегодня в постановлении правительства РФ о введении продуктового эмбарго товарные позиции прописаны до определенного знака таможенного кода. Но две недели назад стало известно, что исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов предложил Минсельхозу заменить перечень конкретных товаров в документе на список целых продуктовых групп.
В службе объясняли меру необходимостью исключения возможности импорта в РФ запрещенных продуктов путем их декларирования с использованием кодов «товаров прикрытия». Из-за инициативы под угрозой запрета оказались, в частности, испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона. Кроме того, предложение ФТС ограничивало импорт пищевых ингредиентов.
В Минсельхозе согласились, что предложение ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания. Конкретизировать последствия инициативы там не стали. При этом в Минсельхозе добавили, что этот вопрос требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества.
По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, предложение ФТС могло привести и к запрету на ввоз в страну посадочного материала для разведения лосося. Продукция импортируется в живом виде в трюмах судов и никаким образом не может служить «прикрытием» для провоза запрещенных товаров.
Источник издания в пищевой компании отметил, что в текущем виде предложение таможенной службы нежизнеспособно. При этом, само появление инициативы по расширению перечня подпадающих под эмбарго товаров может вызвать волну обсуждения этой идеи уже на более высоком уровне.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии