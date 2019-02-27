РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду поздравил с 90-летием жительницу Люберец Евдокию Маслак, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во время Великой Отечественной войны Маслак вместе с другими детьми работала в колхозе, обеспечивая фронт.

«Ваше детство украла война: голод, потеря близких, тяжелый труд. Не многим удается это пережить и при этом остаться человеком с большой буквы. Позвольте от имени президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравить вас с юбилеем! Здоровья вам, энергии, жизненных сил, тепла и заботы близких!» – сказал Ружицкий.

Он вручил Евдокии Дмитриевне подарки, цветы, поздравительные адреса.

Евдокия Дмитриевна родилась 27 февраля 1929 года в поселке Ордынское Новосибирской области. В семье было 4 детей: у Евдокии Дмитриевны две сестры и брат. Когда началась Великая Отечественная война ей было 12 лет.

Во время войны Евдокия вместе с другими детьми, женщинами, людьми старшего поколения работала в колхозе – собирала урожай, выполняла разную работу. В начале 50-х годов Евдокия Дмитриевна переехала в Новосибирск. Более 33 лет она работала в медсанчасти, поликлиниках.

В Люберцы Евдокия Дмитриевна переехала в конце 1990-х годов.