РИАМО - 27 фев. В прошлом году в государственные внебюджетные фонды в Московской области поступило свыше 372 миллиардов рублей страховых взносов, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила в среду руководитель УФНС России по региону Екатерина Макарова.

В среду в УФНС России по Московской области под председательством руководителя управления Екатерины Макаровой состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2018 год и основным задачам на текущий год.

«Всего за отчетный год во внебюджетные фонды налоговыми органами области мобилизовано более 372 миллиардов рублей с ростом к 2017 году на 38 миллиардов рублей, или на 11,3%. Это на 2,5 процентных пункта выше динамики заработной платы, которая за прошедший год выросла в регионе на 8,8%», – сказала Макарова.

Она отметила, что доходы пенсионного фонда увеличились на 30 миллиардов рублей, или на 11,5%; Фонда обязательного медицинского страхования – на 7 миллиардов рублей, или более чем на 11%; Фонда социального страхования – на 580 миллионов рублей, или на 6%.